Tesla rilascia ufficialmente il nuovo software V10, l'annuncio di Elon Musk

Ci siamo. Tesla ha iniziato ufficialmente il roll out dell'aggiornamento V10 sulle sue auto, il che significa che molti utenti hanno già ricevuto la notifica di update over-the-air e molti altri la riceveranno a breve.

Negli ultimi mesi il nuovo software Tesla è stato in prova presso un nutrito gruppo di clienti facenti parte del programma Early Access, ora invece il nuovo sistema operativo sarà disponibile a tutti, anche se i primi a riceverlo saranno i proprietari del pacchetto Full Self Driving che abbiano attivato l'opzione Advanced Download - come confermato dallo stesso Elon Musk su Twitter.

Le molte novità presenti nel software V10 le abbiamo conosciute di recente grazie alla diffusione delle note ufficiali, la casa californiana ha però continuato ad aggiungere funzioni anche nelle ore precedenti al rilascio, ad esempio abbiamo adesso anche lo streaming 4G di Spotify, inoltre per chi vive in posti particolarmente freddi è arrivata la nuova funzione "Max Defrost" per sbrinare al volo la propria auto e riscaldare l'abitacolo ancor prima di salire a bordo.

Come vi abbiamo anticipato ieri, con la nuova versione dell'app per smartphone e il software V10 sarà anche possibile controllare in remoto i finestrini, con la possibilità di chiuderli o di aprirli a distanza. Le maggiori novità riguardano però l'intrattenimento, con il debutto a bordo di Netflix, YouTube, il Caraoke, il videogioco Cuphead (al pari di PC, Xbox One e Nintendo Switch) e molto altro. Buon aggiornamento a tutti.