Tesla rilascia il nuovo software 2020.48.5: tutte le novità prima di Natale

Mentre si attende il grande aggiornamento Tesla V11, la compagnia di Elon Musk ha rilasciato un nuovo, interessante update: il firmware 2020.48.5, di cui andiamo subito a scoprire le novità.

Non si tratta ancora del grande aggiornamento di Natale, quello che puntualmente arriva ogni anno con un sacco di “regali” per gli utenti e che Elon Musk ha promesso particolarmente ricco anche in questo 2020, non mancano però novità e migliorie. Certo molto dipende dal vostro modello di auto e dalla regione di residenza, ad esempio alcune novità legate alla navigazione sono questa volta riservate al solo mercato cinese.

Si legge nel changelog ufficiale: “Per migliorare la navigazione presso complicate uscite autostradali o incroci cittadini, un’immagine con linee guida sarà ora mostrata durante la navigazione turn-by-turn sullo schermo principale dell’auto”. Una bella novità che porta Tesla al pari di molta concorrenza, con gli utenti di Model S e X che vedranno l’immagine direttamente sul quadro strumenti. Come detto sopra, la feature è ora disponibile solo in Cina, presto però potrebbe arrivare in altri mercati.

Fra le altre novità troviamo un’interfaccia per i messaggi rinnovata e migliorata: “Messaggi consecutivi dello stesso mittente saranno ora mostrati e dettati insieme, per un’esperienza di lettura e ascolto migliore.” Su Model 3 e Model Y sarà anche possibile utilizzare lo scroll di destra sullo sterzo per eliminare velocemente un messaggio in entrata o registrarne uno nuovo con una doppia pressione.

Altra bella novità riguarda la Modalità Sentinella, con le auto che potranno registrare gli ultimi eventi importanti anche sulla memoria di sistema - potrete poi spostarli su una chiavetta USB/hard disk/SSD utilizzando il Dashcam Viewer. Su Model S e X inoltre arriva un nuovo modo di staccare il cavo di ricarica, basta premere il pulsante alla sinistra della porta di carica quando l’auto è sbloccata - così da non avere problemi con quei cavi che non hanno un pulsante di rilascio. Dulcis in fundo, Tesla ha rilasciato la versione 0.2 del suo software TRAX, per la creazione di nuova musica direttamente on-board.