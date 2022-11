Tesla rilascia la Guida Autonoma v11: perché può essere un aggiornamento spaventoso?

Il software di Guida Autonoma di Tesla è in continuo aggiornamento. A inizio novembre Elon Musk ha rilasciato l'update 10.69.3 con tantissime novità, ora però alcune vetture hanno già ricevuto l'aggiornamento v11, definito "divertente e spaventoso" da Electrek.

Perché mai si sta parlando di paura e divertimento? Beh questo aggiornamento v11 del Full Self Driving rappresenta un grande cambiamento per Tesla, la società infatti con questo software starebbe accorpando le capacità FSD a quelle ormai standard di Autopilot, andando così a unire due mondi rimasti fino a oggi in qualche modo separati - del resto il Full Self Driving è un software beta, rivolto solo ad alcuni utenti e in forma sperimentale.

Se finora le funzioni Autopilot hanno riguardato solo l'ambito autostradale, il Full Self Driving ha portato le capacità di Guida Autonoma anche sul fronte cittadino, motivo per cui questa nuova "fusione" è stata definita dai colleghi di Electrek "spaventosa". Tutte le funzioni avanzate sviluppare dagli uomini di Elon Musk inoltre sono compresse all'interno di un sistema di Livello 2, dunque il conducente è comunque costretto a rimanere vigile e a controllare continuamente la strada (Tesla ammette che la sua Guida Autonoma sarà di Livello 2). Se Tesla si sente pronta per fondere i due mondi, dobbiamo aver fiducia che tutto funzionerà come deve... ne sapremo di più non appena qualcuno riuscirà a provare in modo approfondito il software v11.