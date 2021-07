Tesla rilascia la Beta v9 della Guida Autonoma Completa con interfaccia rivoluzionata

Tesla ha rilasciato un nuovo, atteso aggiornamento della sua Guida Autonoma in Beta: negli USA è disponibile l’upgrade v9, andiamo a scoprire tutte le novità proposte dal software di Elon Musk e soci.

Gli utenti con la Guida Autonoma in Beta, così come gli appassionati Tesla in generale, aspettavano da tempo l’aggiornamento v9 e ora finalmente sono in grado di vedere quali migliorie ha portato il sistema - e noi con loro ovviamente. La nuova versione si distingue dalle precedenti poiché utilizza a pieno il sistema Tesla Vision, una Guida Autonoma Cittadina interamente basata sulle telecamere di bordo, senza utilizzare radar.



Un upgrade chiamato più volte da Elon Musk “mindblowing”, “strabiliante”, che porta con sé le seguenti novità: “La visualizzazione di guida è stata migliorata supportare al meglio la Guida Autonoma Completa. Quando questa è attiva, il quadro strumenti mostra una visualizzazione estesa per mostrare al meglio l’ambiente circostante. Le app solitamente visualizzate a destra e a sinistra dello schermo vengono temporaneamente rimosse, tutte le info relative alla marcia - come la velocità impostata per Autopilot, la velocità reale, i limiti di velocità e quant’altro - vengono spostate nella parte inferiore del quadro strumenti”.



A livello visivo, dunque, abbiamo a che fare con una vera e propria rivoluzione, come potete vedere dai primi video pubblicati in rete. Ricordiamo che al momento circa 2.000 utenti Tesla stanno testando negli USA la nuova Guida Autonoma Completa, che sarà disponibile per tutti solo prossimamente.