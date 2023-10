Per la prima volta Tesla rilascia API ufficiali per creare app di terze parti

Le automobili di nuova generazione sono molto simili a degli smartphone: si aggiornano via internet e permettono di utilizzare varie app, che molto spesso però dipendono dal produttore. Sulle Tesla le cose potrebbero cambiare con l’arrivo di app di terze parti.

Tempo fa sembrava che fra le righe del codice Tesla vi fosse spazio per una sorta di App Store, utile a scaricare app di nostro piacimento direttamente dallo schermo dell’auto. La notizia è poi rientrata, qualcosa però bolle davvero nel pentolone di Elon Musk e soci. Tesla ha infatti rilasciato in via ufficiale la documentazione relativa alle API, fondamentali per permettere ad app di terze parti di poter sfruttare le funzionalità delle auto.

Sembra che per il momento Tesla voglia solo fornire strumenti per la gestione remota delle flotte, gli sviluppatori però sperano che possa essere un primo passo verso un’apertura definitiva alle app di terze parti. È da diversi anni che Tesla parla di un possibile rilascio di un kit SDK utile alla creazione di app per le proprie vetture, di ufficiale non è però arrivato ancora nulla prima di oggi. L’azienda ha solo rilasciato delle API considerate non ufficiali, utili soltanto a creare app molto basilari, prive di una documentazione completa che sostanzialmente rimandavano al browser dell’auto.

Nel 2016 Elon Musk ha persino paventato la possibilità di una sorta di Smartphone Replication, con il telefono che avrebbe “proiettato” sullo schermo centrale dell’auto delle app da utilizzare, praticamente un Apple CarPlay o un Android Auto in salsa Tesla, poi però non se n’è fatto nulla.

Ora tutto cambia, dopo l’ultima dichiarazione della compagnia: “Dopo il rilascio del Tesla Vehicle Command SDK il supporto REST API arriva alla fine della sua esistenza. A partire dal 2024 la maggior parte dei veicoli riceverà istruzioni solo tramite il Tesla Vehicle Command SDK”. Vedremo come si evolverà la cosa.