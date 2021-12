Tesla rilascia aggiornamento di Natale 2021: arrivano nuovi giochi e migliorie notevoli

Se giusto ieri abbiamo parlato dell’ultimo aggiornamento 10.7 per Tesla FSD Beta, nella giornata odierna è doveroso trattare tutti i dettagli dell’update software natalizio 2021 proposto dal colosso di Elon Musk. Le novità sono davvero molte e, come sempre, ne figurano alcune dedicate all’intrattenimento nel veicolo.

Come ripreso dagli utenti del canale Reddit r/teslamotors, l’aggiornamento delle vacanze invernali 2021 sta approdando gradualmente in tutto il mondo sulle Tesla con molte novità. Ecco i dettagli più importanti in merito alla versione 2021.44.25:

Light Show rende disponibile uno spettacolo di luci coreografato tramite Toybox. Inserito come easter egg nella Tesla Model X nel 2015, ora risulterà disponibile su ogni veicolo Tesla in qualsiasi momento dell’anno ;

; Potrete personalizzare il launcher di applicazioni trascinando e rilasciando le app preferite in qualsiasi posizione lungo la barra dei menu in basso per un accesso più rapido. Per personalizzare la barra dei menu, basterà tenere premuta qualsiasi icona e trascinare per riordinare;

Introdotti controlli semplificati per accedere a informazioni su tergicristalli, ricarica, viaggio, pressione dei pneumatici e altro ancora, semplicemente toccando “Controlli” e la voce di interesse;

Ora potrete passare a un display a tema scuro tramite Controlli > Display > Aspetto;

tramite Controlli > Display > Aspetto; Migliorata la telecamera punto cieco : ogni volta che si attiverà l'indicatore di direzione, il sistema attiverà automaticamente la telecamera. Per farlo sarà necessario abilitare l’opzione dedicata su Controlli > Pilota automatico;

: ogni volta che si attiverà l'indicatore di direzione, il sistema attiverà automaticamente la telecamera. Per farlo sarà necessario abilitare l’opzione dedicata su Controlli > Pilota automatico; Aggiornata la modalità “Waypoint” utile all’inserimento di più destinazioni in un unico percorso, ottenendo gli orari di arrivo aggiornati: per aggiungere una fermata o modificare il viaggio basterà avviare la navigazione con il percorso selezionato e toccare il pulsante “Altre opzioni”;

Integrata su Tesla Theater l’applicazione TikTok ;

; Aggiunti i videogiochi Sonic the Hedgehog, Sudoku e il multiplayer per The Battle of Polytopia;

Migliorati i controlli in caso di tempo freddo : sarà possibile riscaldare l’abitacolo dall’app Tesla anche quando la batteria è a uno stato di carica basso (non disponibile in caso di carica estremamente bassa);

: sarà possibile riscaldare l’abitacolo dall’app Tesla anche quando la batteria è a uno stato di carica basso (non disponibile in caso di carica estremamente bassa); I riscaldatori dei sedili della prima fila possono ora regolare automaticamente la temperatura dei sedili in base all'ambiente dell'abitacolo e alla temperatura impostata del climatizzatore;

Aggiornata la dashcam per eliminare facilmente tutte le clip video tramite Controlli > Sicurezza > Dashcam > Elimina clip dashcam;

per eliminare facilmente tutte le clip video tramite Controlli > Sicurezza > Dashcam > Elimina clip dashcam; Semplifica la tua app di navigazione e nascondi i dettagli della mappa toccando il pulsante a forma di puntina sulla mappa.

Potrebbero essere necessari diversi giorni prima dell’approdo di questo aggiornamento, dunque si consiglia di portare pazienza per il suo arrivo.

Nel mentre, negli Stati Uniti Natale si fa ancora più bello per i possessori di Tesla, dato che i Supercharger saranno accessibili gratuitamente per alcuni giorni.