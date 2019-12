Tesla rilascia l'aggiornamento di Natale 2019.40.50: le novità

Qualche giorno fa Elon Musk ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento di Natale per le auto Tesla e il CEO non stava assolutamente scherzando: nella notte è iniziato il rollout dell’update 2019.40.50.

Un “holiday update” davvero importante, un regalo di Natale in piena regola che porta non poche novità. Nelle note ufficiali si può leggere come sia stata migliorata l’integrazione con il telefono, con l’auto che adesso è in grado di leggere e inviare messaggi di testo tramite la voce, una cosa che gli utenti chiedevano da tempo - non avendo la possibilità di usare Apple CarPlay o Android Auto.

Da oggi potrete anche vedere i vostri contatti preferiti sullo schermo dell’auto. Sono stati poi aggiunti altri comandi vocali come ad esempio “Imposta la temperatura a 20 gradi” oppure “Riscalda il sedile del passeggero”. E ancora “Aggiusta lo specchietto destro”, “Suona i Beatles” e molto altro, dobbiamo però ancora verificare che tutto questo funzioni anche in italiano.

È stata migliorata anche la visualizzazione degli oggetti 3D sulla mappa virtuale, adesso possiamo vedere semafori e segnali di stop renderizzati attorno al modello dell’auto in 3D. Come si attiva questa opzione? Selezionando “Full Self Driving Visualization Preview” nelle impostazioni di Autopilot, sembra infatti che sia questa la succosa anteprima di guida autonoma promessa da Elon Musk.

Probabilmente una delusione per qualcuno, ricordiamo però che la guida autonoma cittadina è molto complessa e, pur arrivando nel 2020, non è ancora pronta. Il sistema però sa già riconoscere stop e semafori, è un buon inizio, a patto che si abbia a bordo il computer Tesla di ultima generazione, il 3.0.