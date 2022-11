Tesla rilascia aggiornamento Guida Autonoma Beta 10.69.3: quante novità!

Nelle ultime giornate di ottobre 2022 è arrivato un importante aggiornamento per le Tesla che aumenta la velocità di ricarica, ma non è l’unica novità per le celebri auto elettriche: i clienti che dispongono della tecnologia Full Self-Driving possono accedere alla beta 10.69.3 con tante novità.

Come segnalato su Twitter da WholeMarsCatalog, le novità di questo update rilasciato nella notte del 31 ottobre sono numerose e riguardano in particolar modo la velocità del veicolo, la selezione della corsia e la precisione del VRU. Secondo quanto affermato da Tesla, l’errore nella misurazione della velocità degli altri veicoli e la precisione nella selezione della corsia sarebbero migliorati del 20%, mentre i rallentamenti per la presenza di pedoni vicino alle strisce pedonali sono stati ridotti del 6%.

Molte di queste novità vanno imputate alla conversione a un two-stage network, il quale consente di ridurre la latenza e migliorare la feature allo stesso tempo. Non mancano poi un nuovo modulo per la segnaletica stradale a Vector Lanes, una risposta più rapida del sistema alle entità individuate dalle fotocamere, e migliorie per ridurre i rallentamenti non naturali delle vetture con FSD attivo.

Sulla carta queste novità sono eccezionali e necessarie per rendere la tecnologia FSD più sicura e in grado di ottenere l’approvazione delle autorità, destinata a non arrivare entro fine 2022. Sarà interessante – e doveroso – vedere come se questa versione della Guida Autonoma firmata Tesla se la caverà per le strade cittadine. Considerato che al momento l’aggiornamento arriverà a circa 1.000 utenti per un periodo di tempo limitato, dovremo aspettare qualche video dedicato nel corso delle prossime settimane.