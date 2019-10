Tesla rilascerà una versione migliorata di Smart Summon nelle prossime settimane

Tesla durante le prossime settimane rilascerà un aggiornamento per la feature Smart Summon, l'opzione che permette di farsi venire a prendere dalla propria auto in un raggio di 45 metri usando lo smartphone. L'azienda ha raccolto ed elaborato i dati di oltre 1 milione di utilizzi della feature, in modo da capire come perfezionare Smart Summon.

Smart Summon è stato introdotto solamente lo scorso settembre, con l'update V10. L'utilità della feature, così come la sua efficacia, sono ampiamente dibattute. Nelle ultime settimane si sono registrati anche diversi casi di tamponamenti causati dall'utilizzo di Smart Summon.

Sebbene la funzione possa essere per molti un semplice trucco di magia con cui impressionare gli amici, o alla meglio un modo per evitarsi la pioggia, Smart Summon può essere in realtà estremamente utile, se non essenziale, per una larga fetta di persone a mobilità ridotta — come spiega bene la video testimonianza della compagna di Jerry Rigs Everything.

"Siamo già ad oltre 1.000.000 di utilizzi di Smart Summon, e nelle prossime settimane o giù di lì distribuiremo una versione migliorata di Smart Summon, tenendo contro di tutti i dati", ha spiegato Elon Musk. "(...) questo dimostra davvero il valore di avere una flotta nutrita, perché ci permette di individuare casi limiti, e imparare da loro".