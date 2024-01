Tesla, altro 'richiamo': update per 1,6 milioni di auto in Cina

Dopo avervi parlato del grosso richiamo di Tesla per problemi legati all'autopilot, adesso l'azienda si trova di fronte ad una nuova grana che stavolta riguarda alcune unità esportate in Cina.

Sarebbero oltre 1,6 milioni di auto elettriche esportate in Cina che avrebbero subito questo richiamo, un'azione dettata da gravi preoccupazioni per la sicurezza, secondo le autorità di regolamentazione del mercato cinese. Tale richiamo riguarda una vasta gamma di modelli, inclusi i modelli S, X, 3 e Y, fabbricati nel paese asiatico dal 2014 al 2023. Le problematiche individuate coinvolgono il sistema di sterzo automatico assistito e i comandi di chiusura delle porte.

Il comunicato avverte che, durante l'attivazione della funzione di sterzo automatico, vi è il rischio che i conducenti possano abusare della funzione di "guida combinata", accrescendo così il pericolo di incidenti. Queste problematiche possono essere risolte attraverso un semplice aggiornamento software che richiederà massima attenzione da parte del gruppo guidato da Elon Musk.

In USA, Tesla sta mettendo un punto alla famosa promessa (di ormai diversi anni fa) di mettere in commercio un auto completamente autonoma (di livello 1 per intendersi) questo aggiornamento, chiamato FSD v-12 è stato ulteriormente rimandato. La prudenza oramai non è mai troppa, e Telsa ha più che mai intenzione di fare le cose nella maniera più corretta possibile.