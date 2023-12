Tesla, richiamo per due milioni di auto per un update all'autopilot

Tesla sta apportando nuove modifiche ai suoi sistemi di assistenza alla guida in risposta alle richieste dell'NHTSA di impedire l'abuso da parte dei clienti del sistema di pilota automatico. Più di 2 milioni di veicoli riceveranno un aggiornamento tramite OTA per prevenirne l'uso improprio.

Oltre a questo, Tesla modificherà anche la terminologia, dando maggiore rilevanza a "Autosteer" rispetto a "Navigate on Autopilot". La società è stata criticata per l'utilizzo di termini fuorvianti come "Autopilot" e "Full Self-Driving" per funzionalità che non supportano una vera e propria guida autonoma totale (Tesla rilascerà anche un aggiornamento dei suoi veicoli a Natale di quest'anno, alcune anticipazioni ci danno un'idea dei cambiamenti che verranno apportati).

Questo ha portato a comportamenti pericolosi da parte di alcuni conducenti, evidenziati da video di persone sedute sui sedili posteriori durante la guida. In risposta, Tesla ha chiarito che il pilota automatico e la guida autonoma sono sistemi di assistenza di livello 2.

Inoltre, Tesla si è impegnata in un richiamo volontario per oltre due milioni di veicoli, al fine di rendere più difficile l'abuso del pilota automatico e della guida completamente autonoma. L'aggiornamento introdurrà nuovi controlli e avvisi per mantenere i conducenti vigili.

Nel mentre lo sciopero in Svezia delle fabbriche Tesla continua, e anzi, sembra che si stia diffondendo in tutta Europa.