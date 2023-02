Tesla, richiami record: dal 2021 sono stati 122 per 2 milioni di auto

Tesla ha dovuto richiamare 362mila veicoli negli scorsi giorni per un problema alla guida autonoma. Un numero ingente di vetture che va ad aggiungersi ad un altro lunghissimo elenco di richiami che la casa automobilistica di Elon Musk ha subito nel corso degli ultimi anni.

Si calcola infatti che dal 2021 ad oggi Tesla abbia dovuto richiamare almeno 2 milioni di veicoli nel mondo per risolvere varie anomalie. Si tratta di un numero ingente e giusto per rendere meglio l'idea, basti pensare che in tutto il 2022 la casa americana ha venduto circa 1,3 milioni di auto.

I motivi che hanno obbligato Tesla a richiamare i veicoli sono stati diversi, dal sopracitato autopilot, passando da problemi relativi alle cinture di sicurezza, quindi un guasto al sistema di chiamata d'emergenza automatica, arrivando fino ad un aggiornamento del firmware.

Ci sono poi tutta una serie di problematiche minori, elencate anche sul sito ufficiale di Tesla, come ad esempio una sistemata al bullone del motorino del servosterzo, ma anche il retrofit al cablaggio del cofano del bagagliaio e via discorrendo. Sapete quanti sono stati i richiami di Tesla nella sua storia? Ben 122 da quando è divenuta un'auto della massa, e lo scorso anno c'è stato addirittura il rischio di dover richiamare 830mila auto a seguito di un'inchiesta da parte delle autorità americane su alcuni incidenti verificatisi con la stessa Tesla, in poche parole tutte quelle che erano state vendute dal 2014.

Richiami si sono verificati anche oltre i confini a stelle e strisce, precisamente in Cina, più di 80mila vetture per dei problemi legati alle cinture di sicurezza e di software. A fine 2022, invece, si è verificato un richiamo virtuale/aggiornamento per circa 1,1 milioni di auto a seguito di malfunzionamento ai finestrini. La NHTSA ha poi chiesto di richiamare 158mila Model S e Model X a inizio 2021 per un problema alla centralina di gestione del sistema multimediale, infine, 500mila fra Model 3 e Model S erano state richiamate un anno fa per delle problematiche sorte al cofano motore e alla retrocamera di parcheggio.

Un totale quindi di 2 milioni di richiami che senza dubbio fanno riflettere anche se c'è da dire che è da prassi per le case automobilistiche richiamare i propri veicoli in caso di problemi: certo è che ogni cosa che fa Tesla finisce sotto la lente di ingrandimento. Ne è un chiaro esempio l'inquietante pubblicità anti Tesla mandata in onda durante il Superbowl e che ha preso in particolare di mira il sistema di autopilot.