Tesla potrebbe richiamare 416.000 auto a breve: problemi con frenate fantasma

Ancora una volta le Frenate Fantasma del Tesla Autopilot tornano al centro dell’attenzione della stampa automotive e delle autorità del settore. Dopo la lunga serie di problemi segnalata ancora nel novembre 2021, la NHTSA statunitense si sta preparando al richiamo forzato di circa 416.000 automobili Tesla.

La National Highway Traffic Safety Administration, in particolare l'Office of Defects Investigation interno, ha ufficialmente aperto una valutazione preliminare relativamente agli episodi di “frenate fantasma”, ciò in seguito ai reclami da parte di 354 consumatori negli ultimi nove mesi. Solo negli ultimi tre mesi sono arrivate 107 segnalazioni, a confermare la crescente preoccupazione per questo problema.

Il video che potete trovare allegato alla notizia è di esempio al fenomeno: in esso si vede chiaramente la vettura frenare in maniera brusca per un presunto rischio di incidente, semplicemente in quanto le camere percepirebbero la presenza di un ostacolo inesistente, o presente in un’altra corsia – come per i camion che viaggiano in direzione opposta presenti nel filmato. Queste frenate sono un vero e proprio pericolo sia per il conducente del veicolo, sia per chi insegue.

Per questa ragione, centinaia di migliaia di Tesla Model 3 e Model Y del 2021-2022, e non solo, sono a rischio richiamo. Il problema va trovato ovviamente nel sistema di guida autonoma firmato Tesla e nel Cruise Control Adattivo implementato, il quale dovrà dunque essere rivisto in fretta per evitare situazioni pericolose e potenziali incidenti.

Tra l’altro, proprio il problema delle frenate fantasma ha fatto cadere Tesla in borsa a inizio febbraio.