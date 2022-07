Tesla richiama più di 50.000 auto: problema all'eCall di emergenza

Chi di noi non si sentirebbe decisamente meglio sapendo che la propria auto è in grado di chiamare i soccorsi in caso di impatto? Di solito succede anche sulle Tesla, che però hanno appena avuto un grosso problema...

La Federal Motor Transport Authority or Kraftfahrtbundesamt (KBA) tedesca ha costretto Tesla a richiamare delle Model 3 e Model Y in tutto il mondo, affette potenzialmente da un problema all'eCall, il sistema di chiamata d’emergenza in caso di incidente grave. Diversi veicoli quindi verranno richiamati dalla casa madre, affinché l'errore venga risolto; si vocifera di circa 59.129 automobili con potenziali problemi all'eCall, non sappiamo però quante di queste potrebbero essere in Europa e in Italia.

Per fortuna sembra trattarsi di un errore risolvibile via software, non ci sarà bisogno di interventi hardware, dunque al produttore californiano basterà un classico aggiornamento OTA. Sembra in ogni caso piovere sul bagnato per Tesla, che di recente ha presentato risultati del Q2 2022 in netta flessione rispetto ai 2 anni precedenti.

La recente pandemia non viene in aiuto della società e sappiamo che soprattutto in Cina il COVID-19 ha congelato praticamente ogni attività commerciale con l’estero, con l'impianto di Shanghai diventato un vero problema per Tesla - che lamenta mancanze di batterie a causa della chiusura dei porti cinesi.

Lo stabilimento di Berlino di contro è uno degli impianti che sta funzionando di più, anche rispetto alla più recente Giga Texas, con l'azienda che presto aumenterà i ritmi di lavoro andando a coprire tutte e 24 le ore del giorno. Ricordiamo che di recente la Giga Berlin ha toccato quota 1.000 Tesla Model Y a settimana.