Tesla richiama 320.000 Model 3 e Model Y per un problema alle luci dei freni

Nell'ultimo anno Tesla si è vista costretta a "richiamare" più volte i suoi veicoli in via ufficiale (Tesla richiama 50.000 auto a causa dell'eCall), anche se nella maggior parte dei casi tutto poteva risolversi con un aggiornamento software. Ebbene è successo di nuovo: l'azienda californiana dovrà sistemare oltre 320.000 Model 3 e Model Y con un update.

Il problema riguarda questa volta le luci posteriori del freno. È possibile infatti che si verifichi qualche malfunzionamento solo su una luce oppure su entrambe, con il freno portato a sfarfallare in modo anomalo a causa di un'anomalia nel firmware. Si tratta di un problema software, dunque, che Tesla riuscirà a sistemare con un aggiornamento OTA, non ci sarà bisogno di portare l'auto in officina.



Il richiamo in ogni caso è ufficiale e segnalato alla NHTSA americana: riguarda diverse Model 3 costruite fra il 19 ottobre e il 5 novembre 2022 e Model Y costruite fra il 24 maggio 2020 e il 9 novembre 2022. Al momento si tratta di un problema soltanto americano, non c'è notizia in merito alle Model 3 e Model Y europee, che comunque arrivano o dalla Cina o dalla nuova Giga Berlin, mentre le Tesla americane sono costruite direttamente negli USA. E chissà che prima o poi Tesla non costruisca una fabbrica in Italia come vuole Salvini.