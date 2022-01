Tesla richiama altre 200.000 auto in Cina dopo gli USA: toccherà anche all'Europa?

Lo scorso 30 dicembre vi abbiamo raccontato di come Tesla fosse costretta a richiamare quasi 500.000 modelli costruiti negli USA fra il 2017 e il 2020 per le Model 3, fra il 2014 e il 2021 per le Model S. Ebbene gli aggiornamenti non sono buoni.

Sembra che Tesla abbia esteso il richiamo anche in Cina e la nostra paura è che presto possano essere coinvolti anche i modelli europei - che del resto vengono importati da USA e Cina, la fabbrica Tesla di Berlino è ancora ferma e dovrebbe partire a breve. Ma torniamo alla questione cinese: Tesla China richiamerà prossimamente 16.697 Model S importate dagli USA, 35.836 Model 3 sempre provenienti dagli USA, 144.208 Model 3 costruite a Shanghai, per un totale di circa 200.000 auto.

I problemi sembrerebbero essere i medesimi che hanno causato il richiamo negli USA. Scrive il regolatore di stato cinese: "I veicoli coinvolti nel richiamo potrebbero avere dei problemi di sicurezza, nello specifico il baule anteriore potrebbe non chiudersi correttamente e aprirsi in fase di marcia." Questo ovviamente aumenta il rischio di incidenti, è un problema che va assolutamente risolto. Le auto coinvolte nel richiamo cinese sono state costruite fra il 2015 e il 2020.