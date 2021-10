Tesla richiama quasi 2.800 veicoli: c'è un serio problema alle sospensioni

Tesla ha appena annunciato il richiamo di ben 2.791 veicoli per difetti legati alle sospensioni anteriori sinistre, le quali in alcuni casi si potrebbero separare dal telaio. Il problema riguarda una serie Model 3 costruite tra il 2019 e il 2021 e un certo numero di Model Y assemblate tra il 2020 e il 2021.

Ovviamente la casa automobilistica di Palo Alto si accollerà tutte le spese di riparazione (come è accaduto per il problema ai freni di Model 3 e Y lo scorso maggio), e ci tiene a sottolineare che l'intervento sarà effettuato semplicemente allo scopo di prevenire eventuali incidenti, dato che il distaccamento ad alta velocità di un elemento prossimo alla ruota anteriore sinistra potrebbe arrecare non pochi danni ai passeggeri.

Per il momento non sarebbero stati riportati incidenti correlati al difetto noto, ma non mancheremo di aggiornarvi in questo senso nel caso in cui dovessero arrivare notizie inerenti. A ogni modo, pare che l'allentamento delle sospensioni sia dovuto ad un errore nel montaggio del fermo, il quale non è stato correttamente assicurato al telaio.



Il consiglio della compagnia è quello di prenotare quanto prima un appuntamento con il servizio di assistenza ufficiale, ma come si fa a riconoscere un veicolo affetto dall'imprecisione in fase di assemblaggio? Secondo Tesla, una volta che l'elemento non è più fissato al proprio posto il conducente dovrebbe essere in grado di udire dei rumori inusuali provenire dall'area interessata.



A proposito di richiami di recente l'Ovale Blu di è trovato davanti a un problema di magnitudo ben maggiore: Ford ha richiamato 38000 Mustang Mach-E per ragioni di sicurezza.