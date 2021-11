Tesla richiama 11.704 veicoli per un problema: tutto risolto via software OTA

Mentre la Tesla Model 3 Standard Range italiana sale leggermente di prezzo e guadagna un po' di autonomia, la società di Elon Musk fronteggia una piccola emergenza: un richiamo ufficiale congiunto con la NHTSA per 11.704 veicoli. In realtà però si è trattato solo di un richiamo virtuale.

Solitamente quando avviene un "richiamo" è perché un marchio automotive invita i clienti a portare la vettura presso una delle proprie officine autorizzate, così che i tecnici possano risolvere il problema del momento. Con Tesla questa volta non è andata così: la società ha infatti risolto tutto tramite un aggiornamento over-the-air, non c'è dunque stato bisogno di mobilitare clienti e centri di assistenza.



Questo "richiamo" si è reso necessario per via di un problema con la frenata di emergenza automatica, che a volte avveniva in modo random, senza alcun motivo apparente. Un bug saltato fuori con la versione software 2021.36.5.2, con Tesla che ha spiegato così l'accaduto: "Il 23 ottobre 2021 abbiamo rilasciato il software 2021.36.5.2 ai veicoli con accesso al Full Self Driving Beta. Il giorno dopo, il 24 ottobre, abbiamo iniziato a ricevere segnalazioni di frenate d'emergenza fantasma, abbiamo così indagato per capire l'origine del problema e scongiurare eventuali rischi alla sicurezza. Trovata la causa del bug abbiamo sviluppato il software 2021.36.5.3 con all'interno la possibile soluzione. I nostri tecnici e ingegneri hanno testato la versione software per l'intera notte e il mattino seguente e non hanno riscontrato nuovamente il problema, abbiamo così rilasciato il nuovo firmware con il fix il 25 ottobre 2021."



Il 26 ottobre 2021 Tesla stessa ha consegnato alla NHTSA i dati del richiamo. Non è la prima volta che la società californiana porta a termine un richiamo di sicurezza soltanto rilasciando software OTA, un discreto assaggio di futuro. Un sistema wireless che sta convincendo anche Volkswagen e Toyota che sta sviluppando un software con update OTA.