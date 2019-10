Questa Tesla ha ricevuto una rigata e un tentativo di irruzione in pochi minuti

Ha quasi dell'incredibile quanto accaduto a Charlotte, North Carolina. Una Tesla Model 3 è prima stata rigata da una donna un po' arrabbiata, e subito dopo ha ricevuto grandi attenzioni da un uomo, che ha provato ad aprirla come fosse la sua.

La Modalità Sentinella delle Tesla è una delle funzioni più apprezzate dai clienti del brand californiano, infatti in moltissimi casi li ha aiutati a trovare i colpevoli di vari atti criminali. In questo caso la Model 3 del video ne ha collezionati due a pochi minuti di distanza.

Il primo caso riguarda una donna intenta a raggiungere la propria macchina nel parcheggio, in questa circostanza una Chevrolet Malibu, ma nel tragitto sfrega il proprio borsone contro la Tesla lì accanto. Non contenta posa gli oggetti che ha con sé nella Chevy, la aggira e torna con delle chiavi a rigare la povera e inerme Tesla, che però l'ha beccata con le sue telecamere in ogni suo passaggio. Subito dopo si mette in macchina e va via.

Se il proprietario della EV non è stato abbastanza sfortunato, ci pensa un'altra persona a peggiorarne la giornata. Un uomo, dopo non molto tempo, si avvicina alla propria GMC Yukon, posteggiata proprio alla sinistra della Model 3, e con fare sospetto si accosta alla EV provando ad aprirne la portiera mentre è intento a dare un'occhiata agli interni. Niente di grave sia chiaro, ma se l'auto non fosse stata chiusa? Beh, non crediamo che si sarebbe limitato a richiudere la portiera e andarsene via, ma chissà.

In ogni caso lo sfortunato di oggi si chiama Michael McEwon che ha dichiarato, in seguito alla pubblicazione del video su YouTube, di voler sapere il motivo che ha spinto la donna a rigargli l'auto, oltre ovviamente a chiederle i soldi della riparazione. McEwon ha detto di non conoscerla affatto e di non averci mai interagito, quindi si tratta semplicemente di scambio di persona o puro odio vero Tesla, cosa non rara visti gli episodi dei giorni scorsi.

La polizia è già a lavoro per rintracciare le due persone, che grazie alle riprese verranno probabilmente perseguite entro pochi giorni.