Tesla ha ricevuto il via libera: può abbattere gli alberi per costruire Giga Berlin

La Frankfurt Oder Court ha appena permesso a Tesla di riprendere l'abbattimento di alberi necessario a lasciare spazio alla costruzione del nuovo stabilimento proprietario di Berlino: Giga Berlin. Le organizzazioni ambientali avevano richiesto uno stop immediato ai lavori per evitare una deforestazione dell'area.

Questo aggiornamento potrebbe velocizzare l'arrivo sul mercato europeo delle nuove Tesla Model Y che, ripetiamo, non sono ancora state commercializzate in Europa perché Elon Musk aveva intenzione di distribuirvi soltanto quelle costruite localmente.

Da non sottovalutare poi la produzione delle celle 4680, che andranno ad incrementare l'autonomia delle vetture elettriche del brand diminuendo al contempo i costi per unità. E' chiaro si tratti di una buona notizia per molti automobilisti e consumatori in generale, ma al momento non siamo in grado di quantificare l'impatto ambientale sulle foreste appena fuori Berlino.

Un report di rbb24 fa notare che le associazioni ambientaliste, soprattutto NABU e Green League, si erano immediatamente scagliate contro l'ingente operazione di abbattimento, che ha riguardato ben 83 acri per l'intero complesso produttivo. Secondo gli esponenti di queste organizzazioni, lo stabilimento Tesla minaccerebbe alcune specie di serpenti e lucertole locali.

Purtroppo non possiamo schierarci e prendere una posizione in quanto non esperti dell'area, pertanto dobbiamo in ogni caso rimetterci alla decisione della corte locale.