Le Tesla si ricaricano più velocemente con un nuovo update: le novità

Le auto di nuova generazione hanno un grande plus: possono essere aggiornate over-the-air tramite internet, come fossero smartphone. Questi update inoltre possono migliorare l'efficienza e dunque l'autonomia, oppure migliorare la potenza di ricarica come fa l'ultimo aggiornamento rilasciato da Tesla.

La società di Elon Musk ha appena rilasciato l'aggiornamento software 2022.40.1 che migliora la ricarica presso la rete Tesla Supercharger. Non solo però: l'update va a migliorare anche le ricariche presso colonnine DC non-Tesla, regolando la gestione termica della batteria in base ai kW erogati.

Far funzionare bene il riscaldamento delle batterie è fondamentale per accelerare i tempi di ricarica e Tesla è in grado di apportare miglioramenti anche solo aggiornando il software, senza fare interventi hardware sulle vetture. Ma leggiamo la nota ufficiale di Tesla: "Durante una ricarica Fast Charge DC i controlli del sistema termico sono ottimizzati in base alla potenza erogata, andando così a migliorare sia la velocità di ricarica che l'efficienza di pre-condizionamento della batteria. Il risultato sono tempi di ricarica migliorati e costi energetici ridotti".

Questa è la novità principale dell'aggiornamento 2022.40.1, il firmware però contiene anche altri miglioramenti, ad esempio le stazioni radio adesso mostrano anche il relativo logo, così è più semplice trovarle. È stato aggiunto anche il Drive Door Unlock Mode, ovvero tenendo premuto il pulsante di apertura sulla portiera del conducente si possono sbloccare anche tutte le altre portiere.

Anche la Modalità Sentinella ha avuto un miglioramento (per saperne di più su questa modalità, l'abbiamo provata: luci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla). Ora è possibile attivare la Dog Mode e la Modalità Sentinella nello stesso momento, mentre prima non era possibile. In questo modo però l'allarme viene disattivato, il veicolo viene monitorato solo all'esterno dalle telecamere. Il cane in auto può così muoversi liberamente, senza temere di essere spaventato dall'allarme. Il nuovo firmware è stato rilasciato come sempre in tutto il mondo, se ancora non è arrivato a bordo della vostra Tesla è solo questione di ore.