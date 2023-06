Tesla riapre gli ordini della Roadster: ma a che prezzo?

Tesla, lo sappiamo, è un'azienda del tutto imprevedibile, nel bene e nel male. Ci si può svegliare un giorno e trovare i listini giù di 12.000 euro, un altro si scopre che gli ordini della Tesla Roadster sono stati riaperti senza preavviso: è proprio ciò che è successo oggi.

Trovare la Roadster sul sito di Tesla non è immediato, nella barra principale infatti si trovano solo Model 3, Model Y, Model S e Model X, oltre ovviamente ai pannelli solari e alle batterie di accumulo Powerwall arrivate alla terza generazione. Tuttavia aprendo il menu a tendina presente sulla destra è possibile visualizzare altre opzioni, fra cui anche le pagine dedicate a Cybertruck e Roadster - con la super sportiva che ora si può ordinare di nuovo.

Dopo qualche mese di assenza, la Tesla Roadster si può prenotare lasciando un anticipo di 4.000 euro, completamente rimborsabile in caso di rinuncia. Entro 10 giorni dall'ordine tuttavia è necessario inviare un bonifico di 39.000 euro, altrimenti la prenotazione decade. Come ricorda lo stesso brand californiano: "Le prenotazioni non sono definitive fino all'avvenuto ricevimento del pagamento con bonifico bancario". Queste sono le uniche informazioni disponibili nella pagina del pre-order, non sappiamo quando la vettura sarà effettivamente consegnata e quali sono le sue specifiche tecniche approfondite.

Nella pagina principale della Roadster però ci viene detto che la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi, i 400 metri vengono percorsi in 8,8 secondi, mentre la velocità massima possibile è di oltre 400 km/h, siamo insomma sui livelli di una hypercar. La coppia alla ruota è addirittura di 10.000 Nm, i sedili a disposizione sono 4 e la trazione è integrale. A sorprendere è inoltre l'autonomia: ben 1.000 km dichiarati, anche se bisognerà vedere a che velocità media... Se volete essere tra i primi ad averne una, servono dunque 43.000 euro di anticipo, il prezzo finale dovrebbe attestarsi fra i 200.000 e i 250.000 euro.