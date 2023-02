Tesla registra il marchio TeslaOne: di cosa si tratta esattamente?

Negli ultimi dieci anni Tesla ha lavorato duramente per migliorare i suoi primi impianti di produzione e crearne di nuovi con le ultime tecnologie esistenti. Ora per ottimizzare ulteriormente le linee produttive è in arrivo una piattaforma chiamata TeslaOne.

La società californiana avrebbe registrato il marchio TESLAONE in previsione di nuove soluzioni software da utilizzare presso gli impianti di produzione - e non come si credeva inizialmente per fornire nuove soluzioni software a pagamento agli utenti, o ancora un pacchetto di servizi in abbonamento, una sorta di “Apple One tutto incluso”. Il brevetto registrato da Emily Lough, consigliere generale associato e consulente capo delle proprietà intellettuali di Tesla, parla chiaro: “TESLAONE è un marchio registrato che serve a coprire quelle categorie di software scaricabile e utilizzabile su un’applicazione mobile utile per la gestione dei documenti, il calendario e gli orari della forza lavoro, l’analisi del tempo di attività dei dipendenti, il tracciamento degli ordini e dei resi, la compilazione dei moduli e la gestione dei database”.

Tesla è sicuramente un’azienda famosa per “sviluppare tutto in casa”, lo fa anche con i motori elettrici e il software di bordo delle sue vetture. Ora gli uomini di Elon Musk dimostrano una volta di più di voler sviluppare da soli anche le applicazioni per la gestione degli impianti industriali, così da ottimizzare ulteriormente la produzione - che di recente, lo ricordiamo, ha iniziato ad assemblare più auto di quanto Tesla ne vendesse al pubblico, una situazione che ha portato a un abbassamento di prezzi anche fino a -12.500 euro in Italia.

Tornando a TeslaOne, il software dovrebbe sostituire o comunque affiancare l’esistente Tesla Warp, applicazione gestionale che nel 2021 un ingegnere infedele avrebbe portato al di fuori dell’azienda - costringendo la grande T ad aumentare la sicurezza interna dei propri sistemi. TeslaOne potrebbe essere il frutto principale proprio di quello scandalo, un software potente e sicuro da utilizzare internamente.