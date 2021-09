Tesla registra un nuovo marchio Cyberquad: l'ATV elettrico di Elon Musk è in arrivo?

Quanti fra voi ricordano la folle notte del 22 novembre 2019? Negli USA Elon Musk presentava il suo Tesla Cybertruck, affiancato anche da un altro veicolo "spaccamascella": il quad ATV Tesla Cyberquad.

Per i due veicoli poi non è stata vita facile. Il Cybertruck è stato ufficialmente rimandato al 2022 (e potrebbe anche andare peggio, aspettando il 2023), mentre del Cyberquad si sono perse letteralmente le tracce, tanto che Rich Rebuilds ha deciso di costruirsi un suo Cyberquad custom. Nonostante questo, sembra proprio che Tesla non si sia dimenticata di lui: lo scorso 23 settembre infatti è stato registrato il marchio "Cyberquad" presso l'USPTO.

Attenzione però, non si tratta del veicolo vero e proprio, quello è registrato dal 2019; al contrario si tratta di un nuovo marchio di abbigliamento, come specificato nella nota di accompagnamento. "Il marchio registrato Cyberquad verrà utilizzato per coprire diverse categorie di abbigliamento, pensiamo a t-shirt, giacche, cappelli, prodotti per l'infanzia, scarpe, pantaloni".

Questo potrebbe indicare un arrivo del quad alquanto "imminente", con Tesla che potrebbe lanciare in contemporanea il veicolo e la sua linea di abbigliamento abbinata - per un successo assicurato, del resto Elon Musk sullo shop Tesla è già riuscito a vendere di tutto, pensiamo al sold-out dei pantaloncini Tesla SEXY oppure alla tequila ufficiale marcata Tesla. Tuttavia non abbiamo ancora date precise, possiamo però immaginare che Cybertruck e Cyberquad vengano lanciati più o meno assieme nel 2022 - sperando non arrivino ulteriori ritardi.