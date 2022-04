Tesla registra il marchio CYBERBACKPACK: in arrivo uno zaino-Cybertruck?

Tesla produce soltanto automobili? Sbagliato. Elon Musk è attivo anche nella produzione di pannelli solari e batterie, inoltre è specializzato in merchandising fuori dagli schemi. A tal proposito potrebbe arrivare uno zaino ufficiale ispirato al Cybertruck.

In passato Tesla ci ha deliziati con alcune deliziose chicche, pensiamo ai pantaloncini con la scritta S3XY andati a ruba in poche ore, oppure alla Tequila ufficiale di Tesla, tutt'altro che uno scherzo. Oggi ci tocca parlare di uno zaino a forma di Tesla Cybertruck correlato al Cyber Rodeo dello scorso 7 aprile, che l'azienda avrebbe ufficialmente registrato con il nome di CYBERBACKPACK nella categoria "zaini scolastici".

L'aspetto divertente della vicenda è che già esiste uno zaino simile e non è stato prodotto da Tesla: nel 2019, in seguito alla presentazione del Cybertruck, un uomo chiamato Riz ha effettivamente creato uno zaino ispirato al futuristico pick-up elettrico, registrandolo con il marchio di Cyberbackpack (non in maiuscolo come il prodotto Tesla).

La copertura era realizzata in fibra di carbonio ed era protetta da una serratura a combinazione, anche se dovremmo parlare al presente visto che lo zaino è ancora in vendita a 200 dollari, con il prezzo che dovrebbe salire a 350 dollari dopo i primi 300 ordini. Che Tesla abbia collaborato con questo ragazzo per la creazione del suo zaino ufficiale dedicato al Cybertruck?