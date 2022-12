Da Tesla il regalo di Natale: Enhanced Autopilot gratis per 30 giorni

Tesla ha deciso di fare un bel regalo di Natale ai proprietari delle proprie auto, ovvero 30 giorni di prova gratuita del suo sistema di assistenza Enhanced Autopilot. La casa automobilistica di Elon Musk, con tanto di messaggio “Buone Vacanze”, ha dato vita a una nuova iniziativa promozionale dopo quelle già pubblicizzate negli ultimi tempi.

Tesla vende le sue auto con 10.000 chilometri di ricarica gratis in Italia e lo stesso sta accadendo anche negli Stati Uniti: ora un nuovo interessante regalo con l'obiettivo ovviamente di incrementare ulteriormente le vendite. Come riferisce Electrek al momento il messaggio “Buone vacanze! È stata abilitata una prova gratuita di Enhanced Autopilot per 30 giorni” è stato inviato ai proprietari Tesla di Australia e Nuova Zelanda, ma sembra scontato che lo stesso regalo possa giungere a breve anche in altre zone del mondo, a cominciare ovviamente dagli Stati Uniti. Del resto il regalo è giunto stamane, quando oltreoceano era ancora notte



Nel messaggio vengono anche specificati i passaggi per effettuare la prova gratis del sistema di Autopilot, da abilitare quando il veicolo è parcheggiato e prima di accedere al sistema. Tutte le auto Tesla hanno come dotazione di base il controllo automatico della velocità in base al traffico e lo sterzo automatico che mantiene l'auto sulla corsia, ma grazie alla versione Enhanced vengono aggiunte più funzionalità, a cominciare dal favorire il cambio di corsia quando si attivano le frecce.

È inoltre possibile "navigare con il pilota automatico", con la possibilità di effettuare manovre semi-automatiche in prossimità di rampe d'uscita e ingresso o degli incroci. C'è poi la funzione del parcheggio automatico, attivabile con un solo tocco, e altre piccole migliorie per quello che Tesla definisce "Capacità di guida autonoma completa". Si tratta di sistemi che prevedono comunque la partecipazione attiva del conducente, quindi di Livello 2, di conseguenza siamo ancora molto lontani dall'effettiva guida autonoma.

La cosa certa è che il regalo di Elon Musk giunge in un periodo un po' delicato per Tesla, protagonista di un nuovo incidente a San Francisco forse a causa dell'FSD. Inoltre, sempre recentemente, Tesla è stata condannata per falsa pubblicità in riferimento al suo sistema Autopilot.