Tesla regala tre mesi di guida autonoma FSD per chiudere un 2020 da record

Elon Musk è seriamente intenzionato a raggiungere un nuovo record: consegnare 500.000 vetture nel 2020, un anno fra l’altro segnato dalla pandemia di Coronavirus. Per farlo ha pregato i suoi dipendenti di vendere tutto ciò che hanno disponibile, ora però arriva anche un incentivo per gli utenti.

L’azienda americana sta offrendo, assieme all’acquisto di una nuova vettura elettrica, tre mesi gratuiti di Full Self Driving (FSD), la Guida Autonoma al Massimo Potenziale in Italia. Non è la prima volta che Tesla lancia ottime promozioni per spingere le vendite, la più famosa probabilmente riguarda le ricariche gratuite a vita presso i Supercharger con le prime Model S e Model X.

Ora la nuova frontiera è dunque il Full Self Driving, che nei tre mesi promozionali include: Navigazione con Autopilot, la funzione che permette di entrare, guidare e uscire da un’autostrada in totale autonomia, l’Auto Lane Change, per cambiare corsia in autostrada in modo automatico, l’Autopark, che funziona sia in parallelo che negli spazi perpendicolari, il Summon, per richiamare la vettura in remoto utilizzando lo smartphone, il Traffic Light and Stop Sign Control, con l’auto che legge e reagisce ai semafori. Un pacchetto che negli USA costa la bellezza di 10.000 dollari, in Italia 7.500 euro in fase di prenotazione dell’auto.