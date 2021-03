Tesla regala l'Autopilot Avanzato per 15 giorni agli utenti italiani

Uno dei punti di forza dell’intera esperienza Tesla è sicuramente Autopilot, l’avanzato assistente di guida che però ha diversi livelli di efficacia (e prezzi). Sono tantissimi i clienti che hanno Autopilot base, ora però la società sta regalando una prova a tempo di Autopilot avanzato.

Ricordiamo velocemente che i pacchetti Autopilot disponibili in Italia sono tre: il livello base, di serie anche sulla Tesla Model 3 Standard Range Plus, Autopilot Avanzato e infine la Guida Autonoma al massimo potenziale, che prossimamente permetterà alle Tesla di guidare in autonomia anche in città - la funzione è ancora in versione Beta e verrà rilasciata prossimamente. Ebbene ora i clienti “base” hanno la possibilità di provare Autopilot Avanzato per 15 giorni.

L’iniziativa è partita prima negli USA, poi sono arrivate conferme dalla Francia, la Danimarca, il Belgio e il Regno Unito; infine è toccato ai clienti Tesla italiani, che si son visti recapitare il messaggio della prova direttamente nella casella di posta. Ma cosa comprende Autopilot Avanzato? Innanzitutto permette di sfruttare la funzione Navigate on Autopilot, con la vettura che può entrare e uscire da sola da un’autostrada e gestirsi quasi autonomamente durante il viaggio. Abbiamo infatti anche il cambio di corsia automatico, basta soltanto impostare la freccia per sorpassare, più l’aggiunta del parcheggio automatico, altro punto di forza di Tesla, e la funzione Summon - leggermente limitata in Europa, grazie alla quale però è comunque possibile far uscire l’auto da un parcheggio con lo smartphone, può infatti andare avanti o indietro a pochi metri di distanza dal telefono.

Ricordiamo che Autopilot Avanzato costa 3.800 euro, con gli utenti che potranno acquistare il pacchetto anche durante la prova gratuita.