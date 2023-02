Tesla da record, prezzo mai così basso negli USA: possiamo sperare anche in Italia?

Acquistare una Tesla negli Stati Uniti non è mai stato così conveniente. Dal mese di gennaio la casa automobilistica di Elon Musk ha iniziato a praticare una serie di sconti, ed ora il prezzo è davvero alettante. Si calcola infatti che una Tesla costi ora circa 5mila dollari in meno rispetto alla media del nuovo in America: un dato impressionante.

Dopo i tagli dei prezzi della Tesla Model 3 ed S in Italia, l'azienda a stelle e strisce ha proseguito i suoi sconti oltre oceano, ed oltre al saldo sul listino bisogna tenere conto, come vi abbiamo ricordato più volte, anche dell'incentivo governativo da 7.500 dollari. Attualmente per comprare una Tesla Model 3 nuova “entry level” servono 42.990 dollari che diventano 35.500 grazie al bonus statale.

Tenendo conto che oltre oceano una vettura nuova costa in media 45/50mila dollari, è chiaro come il prezzo sia a dir poco alettante. Tesla ha tagliato i prezzi di ben 13mila dollari a inizio anno per la Model Y, e sconti simili sono stati applicati anche su altre vetture del marchio. Il risultato è stata una valanga di ordini e un conseguente boom del titolo in Borsa dopo i disastri di fine 2022 in concomitanza con l'affaire Twitter.

Si calcola che nel giro di poche settimane da quando è iniziato il 2023, il titolo sia cresciuto del 64 per cento e secondo diversi analisti è probabile che tale ascesa proseguirà ulteriormente. Di contro, le vetture a benzina e diesel continuano ad aumentare di prezzo, ancor di più per via della crisi dei chip ed energetica, e ciò rappresenta senza dubbio un altro punto a favore di Tesla che si sta letteralmente godendo il momento.

Ma come può la casa automobilista americana praticare questi sconti? Il segreto sta nei bassi costi di produzione grazie all'investimento in alta tecnologia che permettono a Tesla di ottenere guadagni record sulla vendita di ogni vettura, con un raffronto con la concorrenza che diventa quasi imbarazzante.