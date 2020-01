Tesla da record: consegnate 112.000 auto nell'ultimo trimestre 2019

Elon Musk ce l'ha fatta, i dati relativi alle consegne del Q4 2019 sanciscono un nuovo record assoluto di Tesla: consegnate 112.000 vetture fra Model 3, S e X in tutto il mondo.

Se nel Q2 e nel Q3 del 2019 la società californiana era solo andata vicina a sfondare il record delle 100.000 unità, toccando rispettivamente 95.000 e 97.000 vetture, nel Q4 non solo è riuscita nell'intento, è andata anche oltre. Parliamo infatti di 12.000 unità al di sopra dell'obiettivo, un motivo più in per Elon Musk e soci di festeggiare.

Un dato che porta le consegne totali per tutto l'anno 2019 a 367.500 veicoli, il che significa +50% rispetto al 2018. Ovviamente grande merito va dato alla Tesla Model 3, che da sola ha consegnato 92.550 unità (prodotte 86.958), Model S e X insieme invece hanno contribuito con 19.450 unità consegnate (17.933 prodotte), dunque senza di loro il traguardo delle 100.000 auto non sarebbe stato possibile.

Tutto questo senza l'apporto della Gigafactory 3 di Shanghai, entrata in funzione solo poche settimane fa. Il 2020 sarà infatti caratterizzato anche dalle Model 3 costruite e consegnate in Cina, mentre per conoscere l'apporto diretto della Gigafactory 4 europea bisognerà come minimo aspettare il 2022 - se tutto andrà bene, con l'impianto che dovrebbe entrare in funzione nel 2021.