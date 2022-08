Tesla da record: è diventato il best-seller di veicoli di lusso negli USA

Le vendite di Tesla in Europa sono calate, come dimostrano gli ultimi dati del mercato del Vecchio Continente, e a influire è la concorrenza sempre più forte di altri brand. Negli Stati Uniti ciò sembra non farsi sentire, dato che Tesla è diventata il best-seller di veicoli di lusso e gode di un forte aumento della domanda di veicoli elettrici.

Come ripreso da CarScoops, infatti, se si osservano i dati tra gennaio e giugno di quest'anno notiamo l’immatricolazione di almeno 228.989 nuovi modelli Tesla negli USA, rispetto ai 142.543 della prima metà del 2021. Con questi numeri, la casa di Elon Musk si posiziona davanti a BMW, Mercedes e Audi nella sezione delle auto di lusso, distaccandosi di circa 70.000 unità vendute dal produttore bavarese.

Al contempo, Tesla continua a dominare il mercato dei veicoli elettrici con una quota del 68%: la Tesla Model Y è stata l'auto elettrica più venduta nel periodo gennaio-giugno 2022, davanti alla Tesla Model 3 con 97mila immatricolazioni e alla Ford Mustang Mach-E che si trova al terzo posto con 18.399 unità spedite. Appena dietro abbiamo, in ordine, le Tesla Model S e Model X, e la Hyundai Ioniq 5.

L’analista del settore Robby DeGraff ha dichiarato: “Questi numeri mostrano che i consumatori americani stanno diventando sempre più consapevoli del fatto che ci sono molti grandi veicoli elettrici là fuori che non sono Tesla. La crescita di Tesla è prevista, ma ciò che è più eccitante da vedere è il balzo infuocato delle vendite per le case automobilistiche legacy che hanno introdotto nuovi veicoli elettrici sulla scena solo di recente”.

In tutto ciò, ricordiamo, l’ultimo report sugli utili di Tesla è stato sorprendente.