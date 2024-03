Tesla, nuovo record per le batterie 4680: bastano per 1.000 Cybertruck a settimana

Tesla ha costruito un nuovo impianto in Texas, a Austin, principalmente per assemblare il Cybertruck ma non solo. Nella fabbrica, l’ultima prima che venga costruita la Giga Mexico, vengono anche prodotte le celle 4680 di nuova generazione per le batterie. Celle che hanno appena raggiunto un nuovo record.

L’impianto ha raggiunto la capacità di costruire celle 4680 sufficienti per oltre 1.000 Tesla Cybertruck a settimana. Presentate al Battery Day del 2020, le nuove celle 4680 di Tesla rappresentano una soluzione unica nel panorama automotive. Il numero è in realtà la combinazione di 46+80, 46 mm di diametro e 80 mm di altezza, queste le dimensioni delle innovative celle ingegnerizzate da Tesla per ottimizzare al massimo il pacco batteria. Le batterie con questa tecnologia sono ancora abbastanza rare, si trovano infatti soltanto sulle Model Y costruite in Texas (unità che non arrivano in Europa) e per l’appunto sul Cybertruck. È altamente probabile che Tesla utilizzerà le 4680 anche su altri modelli prossimamente, al momento però la produzione è focalizzata sul Cybertruck.

Fino a qualche mese fa, infatti, la produzione delle 4680 era abbastanza limitata, solo adesso si è toccato una quota sufficiente per produrre 1.000 Cybertruck a settimana, 4.000 al mese. Ora che ne ha la possibilità, Tesla deve assolutamente spingere sulla produzione del pick-up, per ora ferma a poche centinaia di unità per settimana (non ci sono numeri precisi, sono ipotesi basate sulle consegne).

Pur avendo un surplus di celle, non pensiamo che Tesla sposterà le 4680 su altri modelli. Gli ordini del Cybertruck sono indietro, inoltre non sono poche le celle che servono a riempire i pacchi batteria da 123 kWh del pick-up elettrico (170 kWh sui Cybertruck Extended Range). Per battere Ford, che attualmente vende 2.500 F-150 Lightning, Elon Musk deve assolutamente spingere sulla costruzione del Cybertruck, dunque al momento non vediamo altre prospettive per le 4680 - che speriamo prima o poi di vedere anche in Europa.

