La Tesla a rate con FCA Bank: l'accordo fra la banca ed Elon Musk

Come ha confermato Elon Musk stesso, le Tesla non sono mai state così care come oggi. In Italia per una nuova Model 3 base occorrono adesso 57.490 euro, sempre più persone dunque optano per soluzioni di acquisto rateali - e ora Tesla ha siglato una nuova partnership con FCA Bank.

La banca dell'ex gruppo FCA, oggi Stellantis, ha siglato un importante accordo commerciale con Tesla Inc. per offrire agli utenti italiani soluzioni finanziarie innovative e flessibili per l'acquisto di una nuova elettrica americana. Tutti i modelli presenti oggi a listino sono acquistabili e configurabili tramite una procedura 100% digitale sul sito Tesla, funzionante tramite l'avanzato Finance Configurator. Una volta selezionato il modello, con la "calcolatrice" di FCA Bank è possibile configurare la soluzione finanziaria più adatta alle proprie necessità, personalizzando anticipo e durata del finanziamento.

“Siamo orgogliosi dell’accordo con un brand prestigioso come Tesla, punto di riferimento globale per la transizione elettrica: una visione sposata da tempo da FCA Bank, che garantisce l’accesso a soluzioni di mobilità sostenibili e promuove uno stile di vita più attento all’ambiente”, ha detto Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. “Con questa nuova collaborazione, Tesla diventa uno dei nostri partner di rilievo: un importante passo sulla strada che ci porterà ad affermarci come banca di riferimento per la mobilità green”. Per saperne di più sul nuovo listino Tesla: Tesla alza di nuovo i prezzi in Italia.