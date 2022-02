Tesla raddoppia a Shanghai: nuova fabbrica per 2 milioni di Tesla cinesi all'anno

Il 2022 sarà un anno molto particolare per Tesla, ne abbiamo parlato nell'articolo Tesla inaugura il 2022 fra record e ritardi. L'azienda non lancerà alcun nuovo prodotto ma aprirà la bellezza di due mega impianti. Ora ci si prepara anche per una seconda fabbrica a Shanghai.

Come ben sappiamo Tesla è in attesa degli ultimi permessi per mettere in funzione la Giga Texas, a Austin, e la Giga Berlin, a pochi chilometri di distanza da Berlino. Nella fabbrica europea Elon Musk ha avuto l'autorizzazione a costruire le prime 2.000 Model Y tedesche, che però non potrà vendere al pubblico, mentre attende l'ok definitivo delle autorità per far partire la costruzione in serie del crossover elettrico.

Una situazione che dura da prima di Natale 2021 e che inizia a pesare, psicologicamente e finanziariamente, sulla compagnia californiana (così Tesla brucia milioni di dollari a Berlino). Inoltre la domanda è altissima e Tesla non riesce a soddisfare in breve tempo tutti gli ordini. Per questo motivo la Reuters riporta di questa nuova, importante notizia: Tesla vuole aprire una seconda fabbrica a Shanghai per rispondere all'altissima domanda del pubblico.

Secondo le fonti citate dall'agenzia di stampa, Tesla vorrebbe costruire l'impianto vicino a quello già esistente di Lingang, in una nuova area di Pudong. Una volta terminato, questo secondo impianto cinese dovrebbe permettere a Tesla di costruire 2 milioni di auto elettriche all'anno nel Paese. Come mai Tesla ha scelto di raddoppiare in Cina e non negli USA o in Europa? Immaginiamo per la burocrazia meno stringente, con tutti i piccoli guai e ritardi che Elon Musk sta subendo in Texas e soprattutto in Germania.