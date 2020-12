Tesla raddoppia i suoi pannelli solari: 8 potenze disponibili da 4 a 18 kW

Tesla, l’azienda di Elon Musk, è certamente famosa per le sue auto elettriche, esiste però un altro settore in cui la società sta investendo pesantemente: quello dei pannelli solari, in crescita esponenziale negli ultimi anni. Ora la compagnia californiana ha raddoppiato le potenze disponibili sul suo sito americano.

Fino a poche ore fa Tesla permetteva di scegliere pannelli solari fino a quattro potenze differenti: 4 kW, 8 kW, 12 kW e 16 kW. Ora le opzioni sono maggiori e più flessibili: l’azienda, che ha una Gigafactory negli USA dedicata esclusivamente alla produzione di pannelli solari, offre 8 soluzioni differenti da 4,08 kW, 6,12 kW, 8,16 kW, 10,2 kW, 12,24 kW, 14,28 kW, 16,32 kW e 18,36 kW.

Un “parco pannelli” davvero corposo, del resto Tesla è fermamente convinta che buona parte del suo business futuro sarà in questo campo. Basti pensare che dal secondo trimestre 2020 al quarto trimestre in casa Tesla c’è stata una crescita da 27 MW a 57 MW in termini di pannelli solari venduti. Ma andiamo a scoprire i prezzi, che la società ha fra l’altro ritoccato al ribasso la scorsa estate: negli USA i pannelli da 4,08 kW si possono avere a 8.200 dollari (tra l’altro con gli attuali incentivi si arriva a poco più di 4.000 dollari, con un risparmio sull’energia stimato in 17.000 dollari in 25 anni), quelli da 6,12 kW a 12.300 dollari, quelli da 8,16 kW a 16.400 dollari.

I prezzi continuano a salire con i vari tagli di potenza, arrivando ai 36.900 dollari dei 18,36 kW. I pannelli solari dell’azienda americana sono disponibili all’ordine anche in Italia, completi di batterie Powerwall, mancano però queste nuove opzioni, speriamo che tutto venga aggiornato quanto prima.