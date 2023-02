Tesla, il racconto di un pendolare lombardo: 'Ogni giorno 210 km, esperienza impagabile'

Conviene acquistare una Tesla Model 3? Se vi steste ponendo questa domanda dovreste leggere il racconto di un pendolare lombardo, che ogni giorno si muove con la sua vettura elettrica a firma Elon Musk, facendo ben 210 chilometri: 105 ad andare e altrettanti a tornare.

L'esperienza di quello che si definisce un “super pendolare” è stata raccontata a Vaielettrico e permette di comprendere meglio come si vive possedendo un'auto elettrica e come cambiano le routine rispetto ad una vettura con motore termico.

L'automobilista si definisce un “felice possessore di Tesla Model 3 LR (580km WLTP)”, che percorre appunto ogni giorno più di 200 chilometri, per un computo quindi di 1.000 km ogni settimana. “In tutto questo tragitto – racconta - partendo la mattina con 80-83% di batteria, rientro la sera con 27-30%. Consumo rilevato da app Tesla e da app colonnina 30 -35kWh, in funzione dei giorni caldi o freddi o del traffico o meno” per poi aggiungere: “Sono molto soddisfatto dell’auto e dei relativi consumi, sia estate che inverno rigido (in questi giorni viaggi sottozero)“.

Il pendolare di Tesla ci tiene a precisare come il piacere di guidare una Model 3 sia impagabile: “La ricarica domestica in trifase a 10-11 kW (5 mesi di “attese” con Enel e co.) è molto comoda e non crea nessuna ansia. Se dovessi fare ancora qualche Km la sera, dopo il rientro dal lavoro, mi resta comunque un 30% pienamente sufficiente per spostamenti locali. Tutto questo per dire che cosa? Che usando l’auto come fosse a benzina, non lesinando sull’acceleratore, dati i tanti km e soprattutto tempo “perso” in auto, posso dire che nell’utilizzare l’auto elettrica non ci sono sorprese. E che anzi rimane un incredibile piacere di guida e maggior comfort e relax su come viaggiare. Solo la possibilità di guidare auto al 90% del tempo one-pedal è decisamente defaticante”.

Infine il guidatore ha raccontato la sua esperienza con la Tesla Model 3 anche per i viaggi in famiglia: “Facendo 1 o 2 tappe al massimo per ricaricare. E devo dire nessun problema: anche in questo caso basta pianificare un pochino diversamente il tragitto per la famiglia e le sue esigenze e tutto fila liscio”.

Ricordiamo che Tesla ha tagliato i prezzi in Italia per le Model 3 e le Y, con sconti fino a 12.500 euro. Sembrerebbero quindi essere i maturi i tempi per l'acquisto dell'auto di Musk: ma meglio prendere una Tesla in leasing o con finanziamento? Entrambe le soluzioni sembrano profittevoli.