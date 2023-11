Tesla non conosce crisi, le quote salgono in tutto il mondo e in Europa è un boom

Non sembra conoscere crisi Tesla, la casa automobilistica elettrica per eccellenza. Nonostante l'aumento della concorrenza e le difficoltà degli EV nel diffondersi in tutto il mondo, la crescita del mercato del brand di Elon Musk è evidente.

Per capirlo vi basterà confrontare i dati a firma JATO del 2022 e del 2023. Emerge che nel periodo uno gennaio 2022, 30 settembre dello stesso anno, la quota di mercato di Tesla era rispettivamente dell'1.68 per cento in Europa, del 2.18 in Cina e del 3.33 negli Stati Uniti.

I numeri del 2023 parlano invece di 2,80 per cento di mercato in Europa, 2,87 in Cina e 4,31 oltre oceano, sempre ovviamente nei primi nove mesi dell'anno. Come interpretare questi dati? Prima di tutto è evidente la crescita nei tre principali mercati mondiali, a cominciare da quello europeo, dove Tesla è crescita di uno virgola 12 punti.

In Cina, invece, la crescita è stata meno contenuta, 0.69 punti percentuali, mentre negli Stati Uniti il mercato di Tesla è aumentato di 0.98 punti percentuali. Va detto, per correttezza di informazione, che negli Usa la posizione di Tesla è in parte scricchiolata nell'ultimo anno, per via dell'aumento dei modelli di auto elettriche sul mercato, ma in ogni caso la supremazia di Tesla è rimasta.

Tutto merito della sua strategia dei tagli di prezzi, che BMW non intende affatto copiare ma che ha permesso a Tesla di aumentare i volumi di vendita in ogni angolo della terra, a cominciare dall'Europa, dove la Model Y è sempre in vetta alle classifiche di vendita ogni mese.

A cosa si deve questo enorme successo? Senza dubbio al rapporto qualità/prezzo che in Tesla è assolutamente imbattibile. Nessuna vettura riesce ad offrire quanto offre Tesla a parità di listino, e quando un automobilista intende passare all'elettrico la prima marca a cui pensa è proprio quella americana.

Fino a quando durerà questa supremazia nessuno sa dirlo, ma è certo che Tesla abbia un vantaggio tecnologico sulla concorrenza, che anche se si assottiglia di anno in anno, le garantirà ancora un importante divario nel futuro prossimo.