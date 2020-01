Tesla e la questione dell'hoverboard volante che si controlla con lo smartphone

Sui social network sta facendo molto parlare di sé un video in cui si vede un hoverboard volante di Tesla che si può controllare tramite lo smartphone. A prima vista, il contenuto multimediale sembra quasi rappresentare un hands-on, tanto che molti utenti sono rimasti a bocca aperta. Ma di cosa si tratta realmente? Facciamo chiarezza.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Auto Evolution, il video, che potete vedere tramite il player presente qui sopra, è diventato virale soprattutto attraverso la condivisione effettuata sui social network da parte di personaggi famosi. In particolare, il rapper statunitense Snoop Dogg ha pubblicato il contenuto multimediale sul suo profilo Facebook ufficiale, aggiungendo una descrizione che lascia intendere che il Tesla Hoverboard sia una tecnologia destinata ad approdare sul mercato nel 2020.

Questo potrebbe quindi far pensare che si tratti a tutti gli effetti di un prodotto in arrivo da parte di Elon Musk e soci. In realtà, non esiste alcuna informazione ufficiale in merito a un possibile hoverboard di Tesla e il video è solamente un concept realizzato molto bene da Iskander Utebayev, artista digitale di talento.

Insomma, si tratta essenzialmente di un'idea "fanmade" particolarmente ben realizzata, che però al momento non sembra trovare alcun riscontro a livello ufficiale. In parole povere, non esiste alcun protipo di hoverboard Tesla e quello che vedete nel video è realizzato digitalmente. Sappiamo di aver "distrutto" i sogni di alcuni di voi, ma in questo caso era necessario fare chiarezza. Chissà che ne pensa Elon Musk.