Le Tesla hanno qualità sottomarine eccezionali: guardate questo video

Per forza di cose, la gente fa spesso fatica ad associare le auto elettriche all’acqua... si ha come il timore che una pozzanghera o un tratto di strada allagato, se non addirittura la pioggia, possano danneggiare il motore o la batteria, gli EV però sono più resistenti di quanto si possa pensare. Ecco una dimostrazione delle Tesla...

Se torniamo al 2020, in un tweet di Elon Musk si poteva addirittura leggere: “Una Tesla può diventare per qualche secondo una piccola imbarcazione. Essendo un’auto elettrica, non ha prese d’aria o marmitte che si possono bloccare, inoltre batteria, motore e tutta l’elettronica sono sigillati. I sottomarini non sono altro che EV che vanno sott’acqua”. Che sia la solita frase spaccona del CEO Tesla, esagerata all’inverosimile? Non proprio...

Esiste un tratto di strada nel Nottinghamshire, in Inghilterra, diventato famoso tra i turisti e la gente del web. C’è un punto in cui il fiume locale spesso straborda, mettendo alla prova le auto termiche che puntualmente si bloccano... Un recente video di YouTube ha mostrato come in realtà le auto elettriche di Elon Musk abbiano in effetti qualità “sottomarine” davvero eccezionali, mandate in play e godetevi una vera e propria compilation di Tesla che attraversano il tratto di strada allagato senza problemi. Certo qualcuno ha perso la targa nel mentre, ma le auto non hanno battuto ciglio...

Tuttavia, quando di recente l'Emilia-Romagna è stata colpita da un alluvione, ci siamo posti la domanda: cosa sarebbe successo in un mondo dominato dalle auto elettriche?