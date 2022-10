Tesla punta a superare Toyota e Ford grazie alla Giga Berlin

Il Q3 2022 di Tesla è stato assolutamente da record per il marchio (Q3 2022 da record per Tesla), che non ha mai consegnato così tante vetture nel mondo. Parte di questo successo si deve anche alla nuova Giga Berlin di Elon Musk, con vendite che volano in Germania.

Grazie alla fabbrica, sempre più a regime, Tesla ha intenzione di raddoppiare le vendite in Germania, aiutando il marchio a effettuare uno storico sorpasso: Elon Musk vuole vendere più di Toyota. La Germania rappresenta la più grande economia d'Europa, sede inoltre di brand storici dell'automotive come Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW e Audi, nomi che farebbero impallidire qualsiasi marchio straniero. Tesla però non è mai stata intimorita, al contrario ha deciso di aprire una fabbrica proprio nel Paese, l'unica a oggi in tutta Europa.



Da gennaio ad agosto 2022 Tesla ha già venduto circa 25.000 auto in Germania, un boost del 37% rispetto allo stesso periodo del 2021. Sembra tanto ma c'è ancora del lavoro da fare per l'automaker: Tesla ha infatti l'1,5% di market share in tutto il Paese, il 16,5% di market share nel settore dei soli veicoli elettrici. Cifre differenti da quelle degli Stati Uniti, dove la grande T possiede il 6% di market share nel 2022 e circa il 66% di market share per quanto riguarda i veicoli elettrici.

Per raddoppiare le vendite in Germania Tesla ha bisogno di consegnare 50.000 unità, il che significherebbe sorpassare Toyota. Con 80.000 unità, la società di Elon Musk potrebbe superare marchi storici come Hyundai e Ford, sempre nel Paese teutonico. Il tutto pur essendo di fatto un brand premium in Germania, la Model Y Long Range infatti costa poco meno di 57.000 euro, mentre la media dei nuovi veicoli venduti nel Paese è pari a 38.000 euro. Con la Giga Berlin pronta ad aumentare costantemente i volumi, Tesla potrebbe persino abbassare i prezzi prossimamente, lo abbiamo già visto con la Model Y RWD appena arrivata e venduta in Italia a 49.900 euro.