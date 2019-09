Tesla punta a chiudere il 2019 con un record, ecco la strategia per continuare a crescere

Tesla ha chiuso un primo semestre da record ma ha bisogno di continuare a crescere per poter sostenere i tantissimi investimenti di questi mesi. La casa californiana sta mettendo a punto una strategia ben precisa per registrare ottimi risultati anche nell'ultimo trimestre del 2019.

Lo scorso anno, Tesla offrì ai suoi dipendenti bonus molto importanti per registrare un nuovo record di consegne. Per l'ultimo trimestre del 2019, invece, la strategia di crescita della casa californiana seguirà strade differenti.

Secondo alcune indiscrezioni, Tesla ha autorizzato il suo reparto vendite ad offrire due anni di Supercharger per tutti i nuovi ordini relativi alla Tesla Model 3, vero e proprio punto di riferimento della produzione della casa americana. Questa promozione durerà sino alla fine dell'anno.

Un altro aspetto centrale nella strategia di crescita di Tesla per i prossimi mesi è rappresentato dallo smaltimento degli stock ancora disponibili. Nei prossimi mesi, quindi, potrebbero arrivare sconti, anche significativi, per la Model 3 ed, in particolare, per i modelli più richiesti come la versione Standard Plus.

Le strategie commerciali di Tesla potrebbero cambiare a seconda del mercato ed in rapporto alle risposte della clientela. Di certo, possiamo aspettarci un ultimo trimestre del 2019 davvero "movimentato" per la casa californiana.