Tesla pubblica report utili: profitto sorprendente, numeri superano le aspettative

Il record di auto prodotte da Tesla nella sua storia è stato battuto a giugno 2022 con ben 258.580 unità costruite per la commercializzazione su scala globale. Questi dati hanno già sorpreso il pubblico e gli investitori, ma è il rapporto sugli utili del secondo trimestre 2022 a impressionare maggiormente gli spettatori.

Tesla ha infatti pubblicato in queste ore il suo report per il Q2 2022, con il quale ha confermato un dato estremamente importante: la società ha realizzato un profitto per l’undicesimo trimestre di fila, superando le aspettative degli analisti. I dati finanziari più importanti sono i seguenti:

Entrate per 16,934 miliardi di Dollari

2,27 Dollari di profitto per azione (Non-GAAP)

Secondo gli analisti, però, Tesla avrebbe dovuto riportare 1,81 - 2,06 Dollari di utile per azione e 16,52 - 17,18 miliardi di Dollari di entrate. Si contano, peraltro, 254.695 consegne globali di Model Y, Model 3, Model S e Model X combinate, quando le aspettative erano pari a circa 237.000 unità.

Ecco cos’ha dichiarato il colosso di Elon Musk: “Nel secondo trimestre abbiamo raggiunto tassi di produzione record in tutta l'azienda. Tuttavia, abbiamo assistito alla continuazione delle sfide di produzione legate ad arresti, interruzioni della catena di approvvigionamento globale, carenza di manodopera e logistica e altre complicazioni, che hanno limitato la nostra capacità di far funzionare costantemente i nostri stabilimenti a pieno regime”.

In tutto ciò, però, purtroppo Tesla ha alzato i prezzi in Italia.