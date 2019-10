Tesla pubblica i dati finanziari del Q3 2019: si torna al profitto

Nella notte Tesla ha diffuso i risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2019, durante il quale ha consegnato ufficialmente la bellezza di 97.000 vetture - un record assoluto. Ebbene, nonostante l'obiettivo mancato delle 100.000 unità, Tesla ha ottenuto profitti superiori alle aspettative.

Secondo Wall Street i ricavi del Q3 2019 si sarebbero attestati attorno ai 6,5 miliardi di dollari, invece i dati reali parlano di 6,3 miliardi, possiamo dunque dire che le previsioni sono state praticamente rispettate. Le azioni della società sono arrivate poi a 1,91 dollari, un dato davvero sorprendente rispetto alle attese degli analisti - che prevedevano un calo di 0,46 dollari ad azione.



Come vi abbiamo già raccontato ci sono poi buone notizie per il crossover Model Y, la cui produzione è stata spostata all'estate 2020 - cosa che dovrebbe portare a una commercializzazione anticipata -, ottimi progressi per la Gigafactory 3, la cui linea produttiva è praticamente pronta a partire, e un segno positivo per il comparto Tesla Solar.



L'installazione di pannelli solari Tesla ha infatti fatto segnare un +48% rispetto al secondo trimestre del 2019, davvero niente male. La società ha anche annunciato l'inizio della produzione (in serie limitata) del Tesla Semi a fine 2020, a proposito della nuova Gigafactory 4 in Europa invece ci si aspetta di conoscere presto la location, con la produzione che dovrebbe partire già nel 2021.