La Tesla con propulsori Jet è tornata per umiliare anche la Tesla Model S Plaid

La folle idea di creare una Tesla spinta da tre propulsori Jet è diventata realtà, e per Matt Mikka è salita una gran voglia di scoprire quanto fossero migliorate le prestazioni della sua vettura. Dopo aver annichilito la Model S P100D, per la Tesla Jet è arrivato il momento di tentare l’assedio alla regina delle Model S, la Plaid.

Vi ricordiamo che la protagonista della nostra prova è una Tesla Model S P85D a cui sono stati aggiunti tre motori Jet, capaci di abbassare il tempo sullo 0-100 km/h di un secondo netto, passando dai 4,38 secondi dell’originale ai 3,32 secondi della modificata. La Tesla Jet non ha incontrato troppe difficoltà a battere la Model S P100D di Rich Rebuilds (a proposito, il suo prossimo progetto prevede l’installazione di un V8 diesel sulla Tesla Model 3), per questo serviva una sfidante più vigorosa.

Ebbene, AMS Performance ha risposto alla chiamata presentandosi al cospetto di Matt Mikka con una Tesla Model S Plaid, il modello più veloce attualmente disponibile nella gamma di Palo Alto. Le auto si sono sfidate su un totale di sei partenze, e per una serie di eventi, la sfida è finita con un pareggio clamoroso.

Nelle prime run la Plaid era settata in modalità Sport, e per questo la Tesla Jet le ha fatto letteralmente mangiare la polvere, mentre quando l’hanno impostata in modalità Drag Strip la situazione è decisamente migliorata, ma questa impostazione non può essere attivata spesso perché il suo utilizzo richiede poi un'attesa di 10 minuti per il raffreddamento. Dall’altra parte invece, nelle fasi finali della sfida un motore Jet ha smesso di funzionare, quindi la spinta si è ridimensionata, come il risultato finale, che dice 3-3.

La sfida si è conclusa senza vincitori né vinti, ma guardando il video non avrete dubbi nel capire quale delle due Model S abbia il potenziale maggiore.