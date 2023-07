Tesla pronta a tagliare ancora i prezzi se i tempi si fanno difficili

I prezzi delle auto elettriche stanno scendendo e la colpa (o se vogliamo il merito) è di Tesla, che in questo 2023 ha tagliato in maniera brutale il suo listino - arrivando a togliere in Italia fino a 12.500 euro su Model 3. Ebbene Elon Musk è pronto a tagliare di nuovo, se serve...

Il CEO di Tesla ha detto che stiamo vivendo “tempi difficili”, economicamente parlando, e che se necessario un’azienda deve rinunciare a una fetta di margine per continuare a vendere sempre più auto. “Un giorno sembra che l’economia mondiale stia per crollare, il giorno dopo è tutto ok. Non so che accidenti sta succedendo, direi che stiamo vivendo tempi difficili” ha detto Musk, tempi in cui il potere di acquisto delle persone può crollare da un mese all’altro, aspetto che rende sempre più difficile l’acquisto di vetture da oltre 35.000 euro in Italia.

In questo 2023 l’ACEA, qualora ve ne fosse bisogno, ha certificato che le auto elettriche si stanno sviluppando solo in quelle zone in cui gli stipendi sono più alti della media. Gli EV sono dunque un “affare da ricchi”, un’espressione che di sicuro non piace a Elon Musk che vorrebbe vendere le sue auto a chiunque, che poi è il motivo per cui Tesla sta sviluppando un’auto compatta da 25.000 dollari.

Tempi come questi possono far crollare i volumi di vendita di un produttore di auto ma Tesla è pronta a rinunciare a parte del suo margine pur di tenere alti gli ordini. “Penso che abbia senso sacrificare i margini in favore dei volumi, per vendere più modelli”. Certo non sappiamo se l’azienda possa scendere più in basso di così: nel Q2 2023 la Reuters ha calcolato margini del 18,1%, mentre a inizio anno erano del 19%. Tesla ha riportato ufficialmente margini del 18,2% nel periodo aprile-giugno 2023, i più bassi degli ultimi 4 anni - e questo si deve proprio ai recenti tagli di prezzo. Vedremo se il patron di Tesla riuscirà a scendere ancora più in basso...