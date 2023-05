Tesla pronta a rivoluzionare la fabbrica di Fremont per la Model 3 di nuova generazione?

Tesla sta lavorando (neanche troppo segretamente) al suo Progetto Highland, ovvero alla Model 3 di nuova generazione che avrà diverse novità sia all'esterno che all'interno. Un cambiamento importante che richiederà persino un aggiornamento delle fabbriche del marchio.

In particolare sembra che Tesla demolirà la linea produttiva della sua Gigafactory numero 1, situata a Fremont, in California, proprio per costruire al meglio e con le ultime tecnologie disponibili la Model 3 di nuova generazione. La notizia circola sul web da diverse ore e nel frattempo Tesla non ha né smentito né confermato la cosa, il rumor inoltre combacia alla perfezione con un'altra indiscrezione... Fino a qualche giorno fa si pensava che la nuova Model 3 aggiornata potesse vedere la luce presso l'impianto di Shanghai, la divisione cinese di Tesla però ha smentito tutto, aprendo così la strada all'ipotesi del rinnovamento di Fremont - del resto parliamo della fabbrica meno aggiornata di Elon Musk per certi versi, un update sarebbe alquanto realistico.

Ricordiamo poi che attualmente la Tesla Model 3 viene prodotta solo a Fremont e a Shanghai, avrebbe dunque perfettamente senso vedere la nuova Model 3 arrivare prima negli USA - un mercato che Tesla vuole rafforzare ulteriormente. Di norma Tesla non è abituata a resettare per intero una linea produttiva, questo accade solo quando ci sono grandi cambiamenti strutturali relativi al modello - e sembra che sia proprio il caso della nuova Model 3. Verrà assemblata utilizzando meno parti, è infatti molto probabile che Tesla metterà in campo il nuovo metodo produttivo annunciato al Tesla Investor Day dell'1 marzo scorso. Ricordiamo però che si tratta soltanto di supposizioni, almeno per ora, vedremo nelle prossime settimane cosa deciderà di fare il marchio californiano...