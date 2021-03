Tesla pronta a lanciare la Guida Autonoma Completa in abbonamento mensile

Tesla sarà senza alcun dubbio la prima grande azienda automotive a lanciare la Guida Autonoma cittadina sul mercato di massa, una feature tanto futuristica quanto costosa. A oggi, negli USA il pacchetto FSD costa la bellezza di 10.000 dollari, in Europa 7.500 euro, presto però sarà possibile ottenere tutto in abbonamento.

La notizia, confermata più volte da Elon Musk, circola ormai da svariati mesi. La sottoscrizione FSD doveva arrivare a fine 2020, poi la società ha detto inizio 2021, ora abbiamo una forchetta di lancio più precisa. Di sicuro l’abbonamento FSD arriverà nel corso del secondo trimestre 2021, fra aprile e giugno.

Anziché sborsare una grossa somma iniziale avremo dunque la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile, Elon Musk però ha detto una grande ovvietà: “Attenzione, acquistare il Full Self Driving è sicuramente più conveniente sul lungo periodo che sottoscrivere l’abbonamento”, bisognerà dunque fare un po’ di calcoli per non andare a spendere più di 10.000 dollari/7.500 euro con il passare degli anni.

Inoltre negli USA acquistare il FSD ha certamente più senso, poiché nel Paese le tecnologie sono sbloccate al loro massimo potenziale, mentre da noi la UE limita non poco le funzionalità. Lo stesso accadrà probabilmente con la Guida Autonoma completa, ancora non tollerata dai nostri attuali codici della strada. Speriamo però che le istituzioni possano trovare una soluzione quanto prima.