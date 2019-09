Tesla pronta a lanciare batterie che durano 20 anni e 1,6 milioni di km

Che Tesla stia per aprire un laboratorio per la creazione di batterie in California non è più un mistero, lo è invece (ma sempre meno) un progetto che mira a ottenere Battery Pack dal ciclo vitale di oltre 1 milione e mezzo di km (1 milione di miglia).

Secondo gli esperti del settore, la società di Elon Musk sarebbe avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza quando si parla di batterie e chimica, ne abbiamo anche parlato in questo articolo dedicato. Ebbene sembra proprio che Tesla voglia rimanere in vantaggio, come annunciato dal proprio CEO lo scorso aprile, al lavoro su un pacco batterie in grado di durare un milione e mezzo di km.

Musk vorrebbe lanciare i nuovi accumulatori già il prossimo anno, nel frattempo il ricercatore Tesla Jeff Dahn ha rilasciato qualche succoso dettaglio su questa fantomatica super batteria, che funzionerebbe sempre grazie al Litio ma con una nuova generazione di "cristalli singoli" NMC e con un nuovo tipo di elettrolita. I test condotti da Dahn e dal suo team fanno credere che l'obiettivo del milione e mezzo di chilometri (e più) sia assolutamente possibile.

Queste le parole del tecnico: "Dopo tre anni di test, fra cui cicli di carica e scarica e stoccaggio a 20, 40 e 55 gradi, e l'utilizzo di nuovi elettroliti, siamo convinti di poter frenare la degradazione delle batterie e creare così dei Battery Pack in grado di sopportare - durante tutto il loro ciclo vitale - 1,6 milioni di km, ovvero due decadi di energia regolarmente stoccata".

Ovviamente se così fosse sarebbe una scoperta senza eguali, almeno al momento: nella pratica la batteria di un'auto elettrica potrebbe arrivare a durare anche vent'anni, senza bisogno di sostituzione. I documenti Tesla parlano inoltre anche della tecnologia V2G, che permette di cedere l'energia alla rete e di guadagnare nel caso provenga da pannelli solari privati, che con questo nuovo tipo di batteria diventa ancora più funzionale. Sembra dunque che molto presto ne vedremo delle belle.