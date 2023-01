Tesla è pronta a costruire una Model Y più economica con celle 4680

Il 2022 di Elon Musk è stato alquanto elettrizzante, nonostante il titolo in borsa di Tesla sia crollato a picco. Azioni a parte, le vendite del produttore sono state da record, anche grazie alla messa in funzione della Giga Berlin in Europa e all’arrivo della Tesla Model Y RWD - che ora potrebbe arrivare anche negli USA con una sorpresa...

La Tesla Model Y ha macinato diversi record in Europa: è stata l’auto più venduta del vecchio continente a novembre 2022, l’auto più venduta di sempre in un anno in Norvegia, un titolo che apparteneva al mitico Maggiolino Volkswagen, mentre in Italia è diventata una delle più desiderate grazie al suo prezzo d’attacco inferiore ai 50.000 euro con la variante RWD a motore singolo e range standard. Una vettura che Tesla non ha ancora lanciato negli Stati Uniti, dando maggiore spazio alle versioni più costose, ora però le cose stanno per cambiare. La nuova Giga Texas potrebbe presto costruire la Tesla Model Y Standard Range Plus con trazione RWD con una sorpresa: le innovative celle 4680.

La Tesla Model Y RWD costruita in Europa viene proposta con batterie LFP a densità standard, ovvero con celle agli ioni di litio 2170. Le nuove 4680 sono costruite in modo differente, hanno meno spazi “vuoti” e possono dunque garantire più densità di energia a parità di ingombro. È una novità brevettata direttamente da Tesla, presentata al mondo a fine 2020 durante il famoso Tesla Battery Day e solo ora pronta a finire davvero nelle auto di produzione.

La stessa Tesla qualche settimana fa ha festeggiato la creazione della milionesima cella 4680, lasciando intendere dunque che i tempi fossero maturi per una produzione di massa. Secondo i dati di Elon Musk, le attuali celle 4680 sarebbero bastate per produrre 1.000 Model Y a settimana, presto infatti arriveranno sul configuratore americano - non sappiamo però se AWD o RWD, di certo sarà più economica dell'attuale Long Range. Al momento purtroppo non abbiamo notizie in merito a una Model Y con celle 4680 costruita a Berlino, e dunque disponibile per l’Europa, ma rimarremo ovviamente vigili e attenti.