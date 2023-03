Tesla pronta a celebrare un nuovo record di vendite nel Q1 2023

Tesla è il costruttore di auto elettriche leader al momento, specialmente in certi mercati, grazie anche ai recenti tagli di prezzo su Model 3 e Model Y, che hanno fatto letteralmente schizzare le vendite. Ebbene, tutto questo successo verrà presto confermato dai dati di vendita Tesla riferiti al Q1 2023 che si preannunciano da record.

Nel Q4 del 2022 Tesla ha prodotto la bellezza di 405.000 veicoli, ma a pochi giorni dalla chiusura del Q1 2023 è pressoché certo che questo numero verrà nuovamente spazzato via segnando un nuovo record per il brand di Palo Alto. Inoltre gli stabilimenti Tesla sono in continua espansione per garantire il massimo volume di vendite, a partire dalle fabbriche più recenti di Berlino e Texas, ma anche quelle in California e Cina.

Negli Stati Uniti Tesla ha già riempito tutti gli slot di produzione disponibili riservati alla Tesla Model Y, che è diventata il best seller del marchio, mentre migliorano le vendite in Cina grazie ai recenti tagli ai prezzi dedicati a questo mercato. In Europa invece è la Norvegia a fornire le massime soddisfazioni, e per la fine del Q1 2023 ci si aspetta un totale di 10.000 veicoli venduti.

Dunque, tirando le somme, ci si aspetta un totale di 420.000 modelli Tesla venduti nel Q1 2023, ovvero 15.000 in più rispetto al Q4 2022, e oltre 100.000 unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.